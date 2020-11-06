Прес-секретар президента Росії заявив, що на режим роботи Путіна впливає епідемічна обстановка, частина зустрічей проходить особисто, частина по відеоконференції.

У Кремлі спростували інформацію західних ЗМІ про те, Путін може піти у відставку через хворобу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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«Ви знаєте, тут особливо коментувати нічого. Нісенітниця це повна. У президента все добре... здоров'я відмінне», - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на прохання прокоментувати дані західних ЗМІ про те, що президент РФ нібито збирається у відставку через хворобу Паркінсона або через прохання сім'ї.

На уточнювальне запитання, чи планує президент йти у відставку, Пєсков наголосив: «Ні».

При цьому він заявив, що на режим роботи Путіна впливає епідемічна обстановка, частина зустрічей проходить особисто, частина по відеоконференції.

«Якісь зустрічі і наради у нього (у Путіна) очно проходять, якісь у форматі відеоконференції. Безумовно, режим роботи перебуває під впливом епідеміологічних небезпек, вживаються відповідні заходи для безпеки здоров'я президента. Це жодним чином не впливає на зміст та інтенсивність роботи, ви самі це бачите», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН про те, чому президент тривалий час працював дистанційно, а в День народної єдності він фізично присутній на всіх заходах.

Відповідаючи на уточнювальне запитання УНІАН, чи було зроблено Путіну щеплення від коронавірусу, Пєсков зауважив: «Він повідомить, якщо і коли він зробить щеплення, він же сам про це казав».

Як повідомило 6 листопада видання The Sun з посиланням на джерела в Москві, Путін може піти з посади президента Росії на початку наступного року через побоювання, що він має "хворобу Паркінсона''

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Автор: Роман Цимбалюк