Минулого тижня чиновник отримав російський паспорт й став власником основної частки в компанії "Алма Холдинг", яка займається вирощуванням яблук в Краснодарі.

Колишній президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Рене Фазель отримав громадянство Російської Федерації й став основним власником ТОВ "Алма Холдинг" - російської компанії, яка спеціалізується на вирощуванні яблук.

За даними Athletistic, російський паспорт чиновник отримав минулого тижня. Саме тоді в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ з'явилися дані про "нову" частку Фазеля в "Алма Холдинг". Тепер 74-річному бізнесменові належить 54% акцій. Рештою 46% акцій володіє волгоградська компанія "Волга груп агро".

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Рене Фазель - основні факти біографії

Рене Фазель народився у Швейцарії в 1950 році. Він очолив Міжнародну федерацію хокею у 1994 році та обіймав посаду президенту до 2021 року.

За час своєї кар'єри хокейний функціонер потрапив у кілька гучних скандалів через свої близькі стосунки з керівництвом РФ і Білорусі. ЗМІ часто назвали його "другом" лідера Білорусі Олександра Лукашенка. З ним Фазель зберіг теплі стосунки навіть після розгону протестів у Білорусі режимом Лукашенка.

Також у березні 2022 року він засудив рішення IIHF про припинення діяльності федерацій хокею Росії та Білорусі через вторгнення російських військ в Україну.

За даними ЕДРЮО, наразі Фазель є громадянином Росії. Він знаходиться в базі ЕДРІП, як індивідуальний підприємець, з січня 2022 року (основним видом його діяльності значиться діяльність в області спорту).

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