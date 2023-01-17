На полігоні у Ростовській області РФ очікується прибуття підрозділів з мобілізованими.

У Росії іноземним громадянам, які перебувають в черзі на отримання російського громадянства, пропонують добровільно призиватися до лав ворожого війська та автоматично отримати громадянство Російської Федерації.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00. Зазначається, що у Москві здійснюється також тиск на комерційні структури з метою фінансової підтримки ворожих збройних сил через переказ коштів в розмірі від 10 млн рублів.

"Разом з тим на полігоні Кадамовський Ростовської області РФ, з метою підготовки та подальшого комплектування частин та підрозділів російських окупаційних військ, очікується прибуття підрозділів з мобілізованими. В першу чергу доукомплектування стосуватиметься приватної військової компанії "Вагнер" та загонів "Барс", які постійно втрачають особовий склад в Україні", - розповіли у Генштабі.

Відео дня

Війна в Україні: втрати РФ

Російські окупанти несуть колосальні втрати в живій силі. При цьому рідшають ряди як регулярної армії РФ, так і найманців. Так, станом на 16 січня росіяни втратили в Україні близько 116 080 солдат.

Через неймовірні втрати російські окупанти продовжують завозити медиків з РФ до лікарень на тимчасово захоплених територіях України. Медустанови переорієнтують на лікування військових армії Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: