Ху Цзіньтао займав місце в президії поруч з нинішнім лідером країни Сі Цзіньпіном.

Колишній лідер Китаю Ху Цзіньтао, який сидів у президії з'їзду Комуністичної партії Китаю, був під руки виведений із залу.

Судячи з відеокадрів, для 79-річного Ху це стало несподіванкою, і він спочатку не хотів залишати своє місце. Про причини події не повідомляється, передає Бі-бі-сі.

Ху Цзіньтао займав місце в президії поруч з нинішнім лідером країни Сі Цзіньпіном. Коли Ху Цзіньтао все ж вийшов з президії, він поплескав прем'єр-міністра країни Лі Кецяна по плечу щось сказав Сі, і той кивнув йому у відповідь. Після цього колишнього керівника Китаю вивели із зали засідань.

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На церемонії закриття з'їзду місце Ху Цзіньтао поруч з лідером країни залишалося порожнім.

Очікується, що після з'їзду Комуністичної партії Китаю, який проходить з 16 по 22 жовтня, Сі Цзіньпін буде обраний на черговий п'ятирічний термін лідера партії і країни. До цього делегати з'їзду обрали новий Центральний Комітет КПК і схвалили запропоновані головою Сі поправки до Статуту Компартії про соціалізм з китайською специфікою.

Хто такий Ху Цзіньтао

Ху Цзіньтао був лідером Китаю з 2003 по 2013 рік і передав владу Сі Цзіньпіну після двох п'ятирічних термінів.

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