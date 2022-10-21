Раніше прогнозувалась, що подібний конфлікт може статися у 2027 році.

ВМС США мають підготуватися до конфлікту між Китаєм та Тайванем, який може статися цього чи наступного року.

Про це заявив командувач військово-морськими операціями США адмірал Майкл Гільдей на засіданні Атлантичної ради, повідомляє South China Morning Post.

Раніше прогнозувалась, що подібний конфлікт може статися у 2027 році.

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Посадовець зробив відповідний прогноз в тому числі на підставі коментарів голови КНР Сі Цзіньпіна на з'їзді Компартії Китаю.

"За останні 20 років ми бачили, що китайці виконали кожну свою обіцянку раніше, ніж заявили, що збираються її виконати", - пояснив Гільдей.

Ситуація на Тайвані

Як раніше повідомляв УНІАН, напруга між Китаєм і Тайванем зросла після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Пекін провів військові навчання біля берегів частково визнаної держави, а Тайвань назвав їх імітацією нападу.

У відповідь на візит Пелосі Китай розірвав діалог з США у військовій і кліматичній сферах і ввів проти спікера і її найближчих родичів санкції.

Тайвань 30 серпня відкрив попереджувальний вогонь по китайському безпілотнику. Через день військові сили острова збили китайський дрон.

Нещодавно повідомлялося, що на своїх військових навчаннях китайська армія імітувала удари по кораблях ВМС США. Вони можуть стати цілями в рамках захоплення смуги островів, що примикає до узбережжя Китаю.

Генеральний директор Бюро національної безпеки Тайваню Чень Мін-Тун заявив, що Китай вивчає досвід Росії ведення гібридної війни проти України.

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