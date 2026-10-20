У НАТО попередили Зеленського, що Трамп може заблокувати постачання зброї, - Bloomberg

Це може призвести до того, що Україну змусять погодитися на невигідні умови завершення війни з Росією.

Конфлікт між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським починає підривати здатність України до самооборони, оскільки ставить під загрозу постачання Україні зброї за програмою PURL. Про це пише Bloomberg.

Як повідомило джерело, обізнане з ситуацією, високопоставлені представники НАТО стурбовані тим, що відносини між Зеленським і президентом США, можливо, вже не підлягають відновленню. Це може призвести до того, що Україну змусять погодитися на болючі умови завершення війни з Росією.

"Представники НАТО закликали Україну спробувати знизити напруженість у відносинах із США. Якщо Зеленський не піде на це, то – з огляду на непередбачуваність Трампа – під загрозою можуть опинитися й поставки американської зброї, які фінансуються переважно європейськими країнами в рамках програми PURL", – йдеться в статті.

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За словами одного зі співрозмовників видання, за лаштунками європейці намагаються налагодити відносини з адміністрацією Трампа. При цьому, за словами іншого джерела, планів поїздки до Вашингтона поки що немає – подібні візити здійснювалися в минулому під час попередніх суперечок між Зеленським і Трампом.

Трамп, який наполягає на тому, щоб європейські лідери взяли на себе основну частину витрат на надання допомоги Україні, посилює тиск – причому, як вважають багато аналітиків і навіть дедалі більше його союзників-республіканців у Конгресі, він робить це, підтримуючи не ту сторону конфлікту. Він не тільки обмежує постачання наступальної зброї Україні, а й підриває ключові оборонні можливості, такі як системи протиповітряної оборони.

У неділю державного секретаря Марко Рубіо запитали, чи можна вважати відносини між двома адміністраціями (тією, що йде, і тією, що приходить) остаточно зіпсованими. Він ухилився від прямої відповіді, заявивши, що мета Трампа – покласти край війні.

"Він готовий зробити все, що в його силах, щоб домогтися завершення конфлікту – навіть якщо для цього доведеться підштовхнути обидві сторони до такого результату", – сказав Рубіо.

План Трампа щодо України

Як пише WP, Трамп має намір змусити Україну укласти мирну угоду до грудня – саме на цей місяць він запросив Путіна приєднатися до нього на саміті лідерів країн "Групи двадцяти" (G20) у Маямі. При цьому Росія намагається використати адміністрацію Трампа, щоб домогтися від українців здачі Донбасу.

NYT пише, що Трамп рішуче налаштований нав’язати Україні мирну угоду та змусити її відмовитися від частини східних територій. За даними видання, США аргументують це тим, що завдяки такій угоді Київ зможе заробити гроші. Для цього потрібно лише відмовитися від "червоних ліній".

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