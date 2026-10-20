Трамп має намір змусити Україну укласти мирну угоду до грудня, – WP

Росія намагається використати адміністрацію Трампа, щоб змусити українців здати Донбас.

У Кремлі розцінюють нещодавній розворот президента США Дональда Трампа проти президента України Володимира Зеленського як великий успіх і вже передчувають перемогу. Як пише The Washington Post, посилення тиску Трампа на Зеленського може означати, що президент США намагається змусити Україну укласти угоду на вигідних для Москви умовах – і це може статися вже до кінця року.

Так, за словами Ендрю Вайсса, експерта з питань Росії з вашингтонського Фонду Карнегі за міжнародний мир, усе вказує на те, що Трамп має намір змусити Україну укласти угоду до грудня – саме на цей місяць він запросив Путіна приєднатися до нього на саміті лідерів країн "Групи двадцяти" (G20) у Маямі.

"Єдине пояснення, яке спадає на думку, – це зв’язок із етапами підготовки до грудневого саміту G20. На мій погляд, мова тут йде зовсім не про дизельне паливо чи удари по нафтопереробних заводах. Суть у тому, що Трамп вважає, ніби може підштовхнути українців до певного політичного врегулювання", – вважає він.

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При цьому він зазначає, що Росія намагається використати адміністрацію Трампа, щоб домогтися від українців здачі Донбасу. Однак на цій поступці все не закінчиться, вважає він.

"За цим неминуче послідувала б розмова про обмеження військового потенціалу України або про інші приховані вимоги Росії", – каже він.

Виграшна стратегія Путіна

За словами аналітиків і чиновників, Путін, який має багаторічний досвід завоювання прихильності та маніпулювання іноземними лідерами, вкотре продемонстрував уміння лестити Трампу та схиляти його на свій бік.

Як вважають експерти, цього разу російський лідер зіграв на побоюваннях Трампа, пов’язаних із низьким рейтингом схвалення та захмарними цінами на енергоносії напередодні проміжних виборів у США.

"Російське керівництво здобуло своєрідну політичну перемогу. Усе це сталося після їхньої телефонної розмови. Ймовірно, Путіну вдалося переконати Трампа", – заявив один з експертів.

При цьому черговий поворот Трампа в бік Путіна навряд чи когось здивував, зазначає колишній високопоставлений співробітник американської розвідки.

"Якщо поглянути на довгострокові тенденції, стає очевидним, що Трамп явно віддає перевагу Путіну перед Зеленським. І ця перевага зберігається, незважаючи на будь-які тимчасові періоди послаблення напруженості в його стосунках із Зеленським… У глибині душі він переконаний, що Україна не може виграти цю війну: Росія більша, Росія сильніша, і, якщо буде потрібно, Росія просто розчавить Україну", – зазначив чиновник.

Трамп і війна в Україні

NYT пише, що Трамп рішуче налаштований нав’язати Україні мирну угоду і змусити її відмовитися від частини східних територій. За даними видання, США аргументують це тим, що завдяки такій угоді Київ зможе заробити гроші. Для цього потрібно лише відмовитися від "червоних ліній".

Також ЗМІ пишуть, що Путін запропонував наступного місяця провести тристоронній саміт із Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном з метою домовитися про припинення війни в Україні на умовах, вигідних для Москви.

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