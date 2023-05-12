Наприкінці квітня і початку травня в Сирію та із Сирії було здійснено не менш як 7 російських військових рейсів.

Єгипет, другий за величиною одержувач військової допомоги США у світі, проігнорував прохання Вашингтона закрити повітряний простір для російських військових літаків. Як пише Wall Street Journal, у зв'язку з цим у росіян все ще зберігаються "лазівки" з перекидання зброї з Сирії на тлі підготовки України до контрнаступу.

Після введення Туреччиною, Йорданією та Іраком обмежень у 2022-му російським літакам, які прямують до Сирії, довелося пролітати до 2 тисяч додаткових миль.

Але Єгипет полегшив "важку долю" російським окупантам і надав їм у користування власний повітряний простір. Офіційні особи США кажуть, що Росія використовувала ці рейси для перекидання зброї в Україну з Сирії.

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США в лютому та березні зверталася до Каїра з проханням закрити повітряний простір для російських військових, такий захід, на думку американців, заблокував би Росії доступ до Сирії. Але Єгипет не відповів на запит і продовжує дозволяти російські польоти.

Роль Єгипту має вирішальне значення через його розташування у стратегічній точці, що з'єднує Африку та Азію. Його повітряний простір також межує з Грецією, членом НАТО.

Згідно з даними польотів, протягом двох тижнів наприкінці квітня та початку травня в Сирію та з Сирії було здійснено не менш як 7 російських військових рейсів. Також у квітні, вказують записи, було здійснено щонайменше два рейси вантажного Ан-124 з півдня Росії до Сирії, а потім назад до Чорноморського регіону, поблизу окупованого Криму. Ан-124 досить великий, щоб перевозити машини і навіть танки, зазначає видання.

Єгипет і Росія - головне

Єгипет є другим за величиною одержувачем військової допомоги США у світі. Він отримує від Вашингтона близько 1,3 мільярда доларів на рік. Разом з тим Каїр також називають суперечливим союзником. Уряд президента Абделя Фаттаха Ас-Сісі, колишнього генерала, який прийшов до влади в результаті перевороту в 2013 році, ув'язнив громадян США і підтримав лідера підтримуваних Росією бойовиків, який у 2019 році розпочав 14-місячну громадянську війну в Лівії.

У Сісі теплі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, який подарував єгипетському лідеру АК-47 на знак дружби під час візиту в Каїр в 2015 році.

Видання "The Washington Post" з посиланням на документи розвідки США, що "витекли" у мережу, повідомило у квітні, що Єгипет відмовився від плану постачання зброї до Росії і замість цього вирішив доставити боєприпаси в Україну. Офіційні особи США заявили, що план продажу зброї Росії так і не був реалізований, а МЗС Єгипту заявило, що країна залишалася нейтральною у війні на Україні.

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