Президент Єгипту доручив чиновникам тримати у секреті виробництво і відвантаження ракет "щоб уникнути проблем із Заходом".

Президент Єгипту Абдель Фатах Ас-Сісі, один з найближчих союзників Америки на Близькому Сході і великий отримувач американської допомоги, нещодавно наказав своїм підлеглим виготовити до 40 тисяч ракет для таємної відправки в Росію, пише видання The Washington Post з посиланням на злиті в мережу "секретні документи" Пентагону.

У документах резюмуються розмови між Сісі і високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадуються плани поставок в Росію артилерійських снарядів і пороху. Президент Єгипту доручив чиновникам тримати у секреті виробництво і відвантаження ракет "щоб уникнути проблем із Заходом".

Відповідаючи на питання, що стосуються документа і правдивості описуваних в ньому розмов, представник МЗС Єгипту посол Ахмед Абу Зейд сказав, що "позиція Єгипту з самого початку заснована на невтручанні в цю кризу і зобов'язанні зберігати рівну дистанцію з обома сторонами".

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"Ми продовжуємо закликати обидві сторони до припинення бойових дій і досягнення політичного рішення шляхом переговорів", - сказав він.

Представник уряду США на умовах анонімності щодо конфіденційної інформації сказав: "Нам невідомо про будь-яке виконання цього плану", маючи на увазі ініціативу з експорту ракет. "Ми не бачили, щоб це сталося", - додав чиновник.

Надання зброї Росії для її війни в Україні стало б потенційно вибухонебезпечним ходом для Єгипту, пояснює WP. Єгипет, попри поглиблення зв'язків з Москвою, як і раніше глибоко інвестує в своє партнерство з Америкою.

Позиція Єгипту щодо війни в Україні - що відомо

Єгипет та інші американські партнери на Близькому Сході хотіли залишатися осторонь від війни в Україні.

Вторгнення Росії в Україну призвело до зростання цін на сировинні товари в усьому світі і чинило серйозний тиск на Єгипет, найбільшого в світі імпортера пшениці, який останніми роками отримував понад 80% своєї пшениці з Росії та України.

Витік секретних даних Пентагону - все, що відомо

7 квітня ЗМІ дізналися про великий витік секретних даних Міноборони США, в тому числі щодо контрнаступу України. Однак документи були злиті в соцмережі ще в січні, вважає Bellingcat.

У "версії" даних про контрнаступ ЗСУ, що дійшла до ЗМІ, невідомі особи "відкоригували" оцінку США щодо українських і російських втрат, що наштовхнуло Захід на версію про причетність до "зливу" російських спецслужб.

CNN писав, що Україна навіть нібито змінила свої плани щодо військових операцій після публікації цих документів.

Витік даних щодо України призвів до кризи у відносинах США з союзниками, пише, своєю чергою, Politico. Поки незрозуміло, як Вашингтон буде виправляти ситуацію, яку багато хто вже називає одним з найбільших провалів американської розвідки.

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