Представник Міністерства фінансів США підтвердив факт обговорення, назвавши його "технічним за своєю суттю".

Американські та українські офіційні особи зустрілися в п'ятницю щодо пропозиції США про доступ до мінеральних багатств України, повідомило джерело Reuters.

За його словами, перспективи прориву були мізерними з огляду на "антагоністичну" атмосферу зустрічі.

Зазначається, що напруга на переговорах у Вашингтоні виникла через останній проєкт пропозиції адміністрації президента США Дональда Трампа, який є ширшим, ніж початкова версія.

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"Переговорне середовище дуже антагоністичне", - цитує агентство свого співрозмовника, який назвав новий проєкт угоди, представлений адміністрацією Трампа наприкінці березня, максималістським.

Представник Міністерства фінансів США підтвердив факт обговорення, назвавши його "технічним за своєю суттю".

Джерело повідомило, що одним із "великодніх яєць", виявлених у новому документі, була вимога США про те, щоб Міжнародна корпорація фінансування розвитку уряду США взяла під контроль газопровід від російського енергетичного гіганта "Газпром" через Україну в Європу. Уряд України найняв юридичну фірму Hogan Lovells як зовнішнього консультанта в угоді щодо мінералів.

Угода щодо корисних копалин

Делегація на чолі із заступником міністра економіки України Тарасом Качкою прибула до Вашингтона для нового раунду переговорів про угоду щодо видобутку українських мінералів, повідомила New York Times. Очікується, що переговори триватимуть два дні і будуть технічними за своїм змістом.

Повідомлялося, що остання версія проєкту угоди про корисні копалини між країнами включає більш суворі умови, ніж попередні. Тепер Сполучені Штати вимагають прибутком від ресурсів повернути мільярди доларів за всю надану раніше допомогу без будь-яких гарантій безпеки.

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