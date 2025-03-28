Раніше фахівці заявили, що американський варіант угоди є "кроком назад".

Президент України Володимир Зеленський подивиться текст угоди про корисні копалини після того, як його проаналізують юристи щодо наявності там законодавчих загроз. Про це голова держави повідомив під час свого брифінгу.

"‎Я ще не читав, а депутати вже все знають, що буде в угоді", - заявив Зеленський.

Також президент прокоментував "червоні лінії", які стосуються американсько-української угоди:

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"‎Якщо будуть якісь ризикові речі для нас, то, безумовно, я буду все це комунікувати без будь-яких секретів з нашим суспільством"‎.

Зеленський вважає, що головні компромісні аспекти (те, на що Україна готова піти) були окреслені в рамковій угоді.

"Ми не будемо сприймати борги - це для мене абсолютно зрозумілі речі, я їх не бачу. Принаймні, ми говоримо про минуле. Якщо будуть якісь перспективи, нові пакети підтримки, тоді Сполучені Штати Америки, напевно, можуть ставити ті чи інші умови", – додав президент.

Угода про корисні копалини - що відомо

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати направили Україні пропозицію щодо детальної угоди про видобуток корисних копалин. Як повідомлялося, українська урядова команда проаналізує документ, після чого він буде обговорений з американськими колегами.

Дехто з фахівців зазначив, що пропозиція американської сторони є "кроком назад" з боку США, якщо порівнювати з рамковою угодою, яка була погоджена сторонами раніше.

Зазначимо також, що американський проєкт про надра викликав обурення у багатьох українських політиків і громадських діячів.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережко, документ є "абсурдним, не є міжнародним договором та суперечить законодавству України".

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