Він зазначив, що Великобританія і Франція несуть спільну відповідальність за Україну.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ 21 вересня вперше виступив з промовою перед Сенатом Франції, під час якої, зокрема, згадав війну в Україні. Як повідомляє Reuters, у своїй історичній промові він заявив, що Великобританія завжди буде одним з "найкращих друзів" Франції і що "разом їхній потенціал безмежний".

"Наше партнерство, сформоване на основі спільного досвіду, залишається життєво важливим, оскільки ми разом протистоїмо викликам нашого світу", - сказав він.

Він також підкреслив, що Великобританія і Франція несуть спільну відповідальність за Україну.

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"Разом ми непохитні в нашій рішучості домогтися перемоги України", — сказав він.

Пізніше того ж дня Чарльз та його дружина Камілла відвідають квітковий ринок у центрі Парижа, названий на честь матері Чарльза, покійної королеви Єлизавети. Потім вони відвідають реставраційні роботи в соборі Паризької Богоматері, який постраждав від пожежі в 2019 році.

Чарльз планував свій перший державний візит за кордон як король до Франції на березень, однак поїздка була скасована через французькі протести щодо пенсійної реформи.

Обидві країни сподіваються, що цей візит допоможе перегорнути сторінку багаторічної напруженості, що виникла після виходу Великобританії з ЄС у 2020 році.

Підтримка Великою Британією України

Раніше король і прем'єр Британії запевнили в непохитній підтримці України у війні з Росією. Зокрема, вони зазначили, що Британія з початку 2022 року підготувала понад 20 тисяч українських солдатів і має намір цього року підготувати ще 20 тисяч українців, у тому числі пілотів.

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