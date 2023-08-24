Британія від початку 2022 року підготувала понад 20 тисяч українських солдатів і має намір цього року підготувати ще 20 тисяч українців, у тому числі пілотів.

Його Величність Король Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльз III і прем'єр-міністр Ріші Сунак з нагоди Дня незалежності України запевнили у непохитній підтримці.

Про це йдеться у посланні Чарльза III до президента України Володимира Зеленського і заяві прем'єр-міністра.

"Mої найщиріші вітання Вашій Високоповажності та народові України в цей особливий для Вашої країни день, коли ви відзначаєте День Незалежності. За цих надскладних і сумних обставин я сповнений величезного захоплення духом, мужністю та стійкістю видатного народу України", - йдеться у королівському посланні, оприлюдненому Посольством Британії у соціальній мережі Facebook.

Відео дня

"Я з нетерпінням чекаю на продовження теплої дружби та міцного партнерства між нашими країнами, в той час, коли ми переживаємо ці надзвичайно складні часи та працюємо разом задля здобуття тривалого миру для України", - наголосив Чарльз III.

Водночас, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у мікроблозі Twitter повідомив, що Сполучене Королівство завжди буде на стороні України як вірний і непохитний друг.

Сунак нагадав, що раніше цього року Британія ухвалила рішення про навчання українських пілотів для застосування винищувачів, відповідно до стандартів НАТО.

"Перші пілоти прибули до Сполученого Королівства на минулому тижні для початку їхньої підготовки", - наголосив Сунак.

Також прем'єр зазначив, що Британія надала Україні важкі бойові танки та "проводить безпрецедентний курс з озброєння українських танкових екіпажів навичками з метою використання їх на полі бою".

Крім того, спецпризначенці Королівської морської піхоти готують українських морських піхотинців для проведення десантних операцій у найбільш ворожому середовищі.

"Понад 20 тис українських військових були підготовлені у Сполученому Королівстві від початку 2022 року. Ми навчаємо додаткові 20 тисяч цього року", - наголосив Сунак.

За його словами, це в додаток до безпрецедентного пакету дипломатичної, гуманітарної та економічної допомоги, який Україні надали. Також йдеться про допомогу на сумарно понад 60 млрд доларів на відбудову України.

День Незалежності України 2023

Українців зі святом привітали президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Світові лідери вітають і висловлюють підтримку Україні з нагоди 32-ї річниці незалежності. Олаф Шольц, Ентоні Блінкен, Шарль Мішель, Урсула фон дер Ляєн, Марк Рютте та інші привітали Україну.

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