Дружина принца Вільяма - Кейт Міддлтон - також отримала новий титул.

Спадкоємець британської корони - новоспечений король Чарльз ІІІ - вперше після оголошення про смерть королеви Єлизавети II, виступив зі зверненням до нації. У ньому він заявив, що його старший син принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон стали принцом та принцесою Уельськими.

У відеозверненні, яке транслювало Суспільне, Чарльз згадав про свою люблячу матір, свої нові обов'язки, а також синів – принца Вільяма та Гаррі.

Якщо про принца Гаррі та його дружину Меган Маркл він "висловив свою любов, оскільки вони продовжують будувати своє життя за кордоном", то Вільяму призначив новий титул.

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Оскільки сам Чарльз став король, то його титул принца Уельського він автоматично передав сину та невістці, які в майбутньому успадкують британський трон.

"Я знаю, що Кетрін поряд з ним. Наші нові принц і принцеса Уельські продовжуватимуть надихати і вести наші національні розмови", – зазначив король Чарльз.

Зазначимо, що Кейт Міддлтон носитиме титул, який востаннє носила принцеса Діана, коли була одружена з Чарльзом.

Титул принца Уельського переходить з покоління у покоління з 14 століття. Король Чарльз отримав його у 1958 році й тепер передає його своєму синові.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що принц Вільям та Кейт Міддлтон також отримають титули Корнуоллів, який раніше належав Каміллі Паркер-Боулз - новій королеві-консорту.

Новий король Британії у своїй першій промові також подякував матері - королеві Єлизаветі ІІ - за її приклад для нього та всієї родини, а також сказав, що вона дала обіцянку служити народу і дотрималась її.

Дивлячись на неї, король Чарльз ІІІ "зобов'язується протягом часу, що залишився, який дає йому Бог, підтримувати конституційні принципи, що лежать в основі нації".

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня померла королева Великобританії і королівств Співдружності Єлизавета II.

Після смерті монарха над Букінгемським палацом був приспущений національний прапор Великобританії. У країні оголошено 10-денну жалобу.

9 вересня 2015 року королева стала монархом, який правив найдовше в історії Великобританії. І після цього вона пробула на престолі без 1 дня 7 років.

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