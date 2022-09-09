Після звістки про смерть королеви тисячі людей прийшли до Букінгемського палацу, щоб вшанувати її пам'ять і покласти квіти.

У Великобританії після смерті королеви Єлизавети II, люди збираються біля королівських резиденцій, щоб вшанувати пам'ять монарха.

Після звістки про смерть королеви тисячі людей прийшли до Букінгемського палацу, щоб вшанувати її пам'ять і покласти квіти. Люди фотографували приспущений над королівським будинком прапор, повідомляє Бі-бі-сі.

Біля воріт палацу з'явилася Траурна табличка, що сповіщає про смерть Єлизавети II. Там написано – королева померла мирно у Балморалі після обіду.

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Королева померла в замку Балморал в Шотландії. Незважаючи на дощову погоду, люди принесли квіти до воріт замку.

Віндзорський замок був одним з улюблених будинків королеви. Місцеві жителі також несуть туди квіти.

На лондонському стадіоні футбольний матч між "Вест Гем Юнайтед" і румунським клубом ФКСБ почався з хвилини мовчання.

В іншій резиденції королеви, палаці Холірудхаус в Единбурзі, люди також поклали квіти і віддали данину поваги.

На величезному рекламному щиті на площі Пікаділлі-серкус в центрі Лондона з'явилася фотографія королеви.

Британці не стримують сліз. Те, що пішла ціла доба – не сумнівається ніхто з підданих.

Оберемками квітів люди встеляють ворота королівських маєтків і співають гімн зі словами "Боже бережи королеву".

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня померла королева Великобританії і королівств Співдружності Єлизавета II.

Після смерті монарха над Букінгемським палацом був приспущений національний прапор Великобританії. У країні оголошено 10-денну жалобу.

9 вересня 2015 року королева стала монархом, який правив найдовше в історії Великобританії. І після цього вона пробула на престолі без 1 дня 7 років.

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