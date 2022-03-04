Раніше принц Чарльз, син королеви й спадкоємець престолу, назвав російське вторгнення в Україну "жорстокою агресією".

Королева Великобританії Єлизавета II зробила "щедру пожертву" для підтримки людей, які рятуються від конфлікту в Україні.

Про це повідомили в "Комітеті з надзвичайних ситуацій при стихійних лихах"(DEC), який об'єднує 15 провідних благодійних організацій Великобританії, що займаються збором коштів для швидкого та ефективного реагування на стихійні лиха за кордоном.

"Дуже дякуємо Її Величності Королеві за триваючу підтримку Комітету з надзвичайних ситуацій і за щедру пожертву у відповідь на гуманітарний заклик DEC України", - йдеться в повідомленні.

Букінгемський палац заявив, що це особиста справа, і відмовився повідомити подробиці.

Раніше принц Чарльз, син королеви та спадкоємець престолу, назвав російське вторгнення в Україну "жорстокою агресією", висловивши солідарність з українцями.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 95-річна королева Великобританії Єлизавета II заразилася коронавірусом.

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