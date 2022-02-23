Видання Hollywood Unlocked стверджує, що 95-річна Єлизавета II вже нібито померла.

Мережу "підірвала" новина про те, що 95-річна королева Великобританії Єлизавета II нібито вже мертва. ЗМІ "поховали" королеву, яка захворіла на коронавірус.

Про смерть Єлизавети II написало Американське видання Hollywood Unlocked.

"Джерела, близькі до королівського палацу, повідомили нас виключно про те, що королева Єлизавета померла. Вона повинна була бути присутньою на весіллі редактора британського Vogue Едварда Еннінфула, але була знайдена мертвою", - написало видання в ніч на 23 лютого.

Користувачі мережі прийшли в лють. Люди почали писати, що ЗМІ вже занадто далеко зайшли й люди, які вигадують новини про смерть Єлизавети II, перейшли всі межі. Однак на цьому видання не зупинилося. Hollywood Unlocked не тільки не видаляє свій пост про "смерть" королеви в Instagram, вони додали ще один пост на ту ж тему.

"Як ми ексклюзивно повідомили у вівторок, джерела, близькі до Королівської сім'ї, підтвердили, що королева Єлизавета, на жаль, померла. Хоча детальні подробиці, пов'язані з її смертю, ще не розкриті, вже існують ретельно розроблені плани на цей момент", - передає видання.

Також в Hollywood Unlocked додали, що зараз в Букінгемському палаці будуть діяти за планом операції "Лондонський міст", який розробили ще в 1960 році. Видання стверджує, що смерть королеви буде якийсь час триматися в таємниці. Спочатку сумну новину дізнається особистий секретар королеви, потім її нібито повідомлять прем'єр-міністру Великобританії, після чого про відхід Єлизавети II з життя повинна буде дізнатися канцелярія Таємної ради.

"Звідти секретне місце в Лондоні, в якому знаходиться Глобальний центр реагування Міністерства закордонних справ, повідомить 15 урядів, де також править королева. Окреме оголошення буде відправлено до Асоціації преси та іншим представникам світової преси", - уточнили в Hollywood Unlocked.

Заяву про смерть королеви вже прокоментував британський журналіст Рікардо Брукс. На своїй сторінці в Twitter він написав, що Єлизавета II насправді жива. А якщо ж вона помре, то першим про це повідомить видання BBC.

Нагадаємо, не так давно стало відомо, що 95-річна королева Великобританії Єлизавета II заразилася коронавірусом.

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