Деяким країнам вдалося уникнути поширення COVID-19, але вони все одно не змогли ухилитися від економічних наслідків пандемії.

Від Аргентини до Зімбабве, від Ватикану до Білого дому - коронавірус поширюється невпинно. Збудника COVID-19 виявили на кожному континенті окрім одного і майже в кожній країні. Однак, ще лишилося кілька куточків світу, де досі не зафіксували жодного випадку зараження.

Читайте такожСкасування масових заходів, масковий режим і комендантська година: Грузія та Литва посилюють карантин через COVID-19Про це пише Associated Press, додаючи, що деяким країнам справді пощастило, а інші приховують правду. Хто ж досі живе без тиску пандемії COVID-19?

Найбільший кластер країн без коронавірусу розташований в південній частині Тихого океану. Тонга, Кірібаті, Самоа, Мікронезія й Тувалу серед низки дрібних острівних країн, які досі не зафіксували жодного випадку зараження. Однак, пандемія все одно на них вплинула.

В Тонга змогли стримати поширення COVID-19, ще в березні заборонивши круїзним кораблям заходити в місцеві порти. Аеропорт теж був закритий. Про це розповів президент Палати торгівлі й промисловості Тонга Паула Таумоепау. За словами чиновника, уряд навіть запровадив жорсткий карантин, хоча в країні не було жодного хворого. Сьогодні лише люди з негативними тестами на коронавірус можуть повернутися в Тонга, скориставшись спеціальними рейсами для репатріації. За словами Таумоепау, йому важко повірити, що лише в США кількість смертей від COVID-19 вдвічі перевищує загальну кількість населення в Тонга, де живе трохи більше 100 тисяч людей.

"Гадаю, уряд зробив хорошу роботу, не пустивши COVID-19 в Тонга. Але це сильно вплинуло на місцевий бізнес, особливо на туристичну й готельну сферу. Це дуже погано. Жоден бізнес не уникнув впливу", - сказав Таумоепау.

Багато острівних країн на півдні Тихого океану залежать від туризму. Це головне джерело доходів для них. З початку пандемії коронавірусу на островах спостерігається стрибок безробіття. А економіки почали переживати тяжкі часи. Більшість країн в південній частині Тихого океану відносно бідні. Місцеві системи охорони здоров'я погано забезпечені і не змогли б розібратися з великим спалахом пандемії.

Читайте такожВакцинація в бідних країнах може зірватись: нова вакцина від коронавірусу має суттєвий недолікАле не всі країни регіону змогли уникнути зараження. Впродовж останніх двох тижнів Вануату й Маршалові острови повідомили про перших хворих на COVID-19. Ними стали мандрівники, яких помістили в карантин. На Фіджі й Соломонових островах теж є невелика кількість заражених коронавірусом. Тим часом, Папуа Нова Гвінея зафіксувала 600 випадків COVID-19 і 7 смертей від хвороби. Найбільше в регіоні постраждала Французька Полінезія. Тут виявили 11 тисяч випадків зараження й 50 смертей.

Антарктида теж лишається вільною від коронавірусу. І навряд чи є інший коточок на Землі, де б люди так яро намагалися не допустити поширення хвороби на єдиному не зараженому досі континенті. Проблема в тому, що будь-який спалах в Антарктиді було б важко контролювати. Тому що люди живуть в закритих кварталах. І медичні можливості дуже обмежені.

Зазвичай, якщо хтось в Антарктиді стає сильно хворим, його евакуюють. Цей процес затягується на кілька днів чи й тижнів через складні погодні умови, які можуть зірвати рух повітряного транспорту.

Читайте такожCNN про вчених в Антарктиді: "В часи коронавірусу ми ніби на Місяці"Більшість країн скоротили кількість вчених й персоналу, яких відправили експедиції в Антарктиду. Але сотні людей досі прибувають сюди, щоб доглядати за станціями й підтримувати роботу довгострокових наукових програм. Виконавчий секретар Ради керівників Національних антарктичних програм Мішель Роган-Фіннемор сказала, що люди перед відправкою в Антарктиду зазвичай здають тест в рідній країні, а потім проходять двотижневий карантин в іншій країні, з якої вони вирушать безпосереднього на холодний континент. В Антарктиді люди зазвичай знову здають тест і ще якийсь час носять маску й дотримуються соціального дистанціювання.

Також видання нагадує, що Північна Корея й Туркменістан досі не повідомили про жоден випадок зараження коронавірусом. Але зважаючи на диктатуру, ці твердження Пхеньяна й Ашхабаду вважаються сумнівними.

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Переклад: Лесь Димань