У понеділок у Британії зареєстровано понад 50 тисяч нових випадків COVID-19.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про новий жорсткий національний локдаун, який почнеться опівночі, у зв'язку з різким зростанням захворюваності коронавірусом.

Джонсон зазначив, що майбутні тижні будуть "найважчими", повідомляє Liga.net із посиланням на BBC.

Разом із тим прем'єр додав, що, на його думку, країна вступає в "останню фазу боротьби".

У понеділок, 4 січня, у Британії зареєстровано понад 50 000 нових випадків covid-19. Сьомий день поспіль показник не опускається нижче цієї цифри.

З 5 січня жителям Британії заборонено залишати свої будинки, за винятком серйозних причин, таких як отримання медичної допомоги, покупка харчових продуктів, фізичні вправи й робота для тих, хто не може робити це з дому.

Всі школи й коледжі переходять на дистанційне навчання як мінімум до лютого. Літні іспити скасовуються. Дитячі садки продовжать працювати.

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Ресторани можуть пропонувати доставку їжі, але алкоголь на виніс буде заборонений.

Відкриті спортивні майданчики будуть зачинені, аматорські командні види спорту - заборонені.

Люди можуть зустрічатися з однією людиною з іншої сім'ї для прогулянок на свіжому повітрі.

Джонсон виступив після того, як головні медичні працівники Великої Британії рекомендували підвищити рівень загрози до п'ятого - це найвищий рівень.

Вони попередили про "істотний ризик перевантаження медичної системи" у декількох районах протягом найближчого 21-го дня. У NHS кажуть, що лікарні знаходяться в "критичній точці" і що необхідні "негайні та рішучі дії".

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Автор: УНІАН