Це третина всіх робочих місць і п'ята частина компаній - на сьогодні в Німеччині налічується близько 55 тисяч компаній з приблизно 250 тисячами робочих місць.

У Німеччині кожен третій водій таксі ризикує втратити роботу через пандемію коронавірусу.

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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Асоціація таксі очікує, що без додаткової допомоги до кінця 2021 року по всій країні буде втрачено 12 тисяч компаній і близько 80 тисяч робочих місць", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це третина всіх робочих місць і п'ята частина компаній - на сьогодні в Німеччині налічується близько 55 тисяч компаній з приблизно 250 тисячами робочих місць.

Тільки в Берліні цьогоріч зняли з обліку понад 1 тисячу таксі.

За даними асоціації, ситуація у сфері таксі останнім часом різко погіршилася через частковий локдаун.

"Зараз ми втрачаємо масу компаній, деякі люди втрачають роботу і, отже, своє економічне існування", - йдеться в листі Ради директорів і президії Федеральної асоціації таксі та орендованих автомобілів міністру економіки Петеру Альтмаєру і міністру фінансів Олафу Шольцу.

В асоціації заявили, що галузь підтримує заходи щодо стримування пандемії та працює з суворими гігієнічними правилами, однак через зниження мобільності людей сфера перевезень занепадає.

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Автор: УНІАН