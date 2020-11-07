Від сьогодні менше осіб зможе увійти до крамниць або храмів, фактичне замороження охопить теж сектор торгівлі та послуг.

Польща опинилася за крок до локдауну.

Від сьогодні, 7 листопада, по всій Польщі набувають чинності нові протиепідемічні обмеження. Зачиненими будуть заклади культури, обмеженою буде робота торгівельних центрів, готелі прийматимуть тільки осіб у відрядженні, а до крамниць та храмів зможе увійти менше осіб.

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Про це повідомляє "Польське радіо".

"Театри, кінотеатри, музеї, галереї, усі заклади культури будуть тимчасово зачиненими, бо ми хочемо зменшити громадський рух", - попередив ще у середу прем’єр Матеуш Моравєцький.

Від суботи менше осіб зможе увійти до крамниць або храмів, фактичне замороження охопить теж сектор торгівлі та послуг.

"Крамниці у торгівельних центрах будуть зачиненими, за винятком продуктових магазинів, аптек, пунктів обслуговування. Готельні об’єкти будуть доступними тільки для гостей, котрі здійснюють службові поїздки", - сказав Моравєцький.

Уряд застерігає, що якщо число нових добових заражень збільшиться до 70-75 на 100 тисяч осіб, у Польщі введуть повний локдаун.

Нагадаємо, Польща у п'ятницю, 6 листопада, встановила сумний рекорд – у країні виявили 21 897 нових випадків зараження коронавірусом.

Тим часом 7 листопада Україна теж встановила коронавірусний антирекорд - за добу виявили 10 746 випадків інфікування. За весь час пандемії в Україні захворіли 450 934 особи, одужали – 204 229, померли – 8 312.

Коронавірус у Польщі: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко