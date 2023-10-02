Поведінка Сербії нагадує дії РФ, яка концентрувала свої війська біля українських кордонів перед тим як напасти.

Сербія сформувала біля державних кордонів Косово максимальну концентрацію військ за останні 3 роки, в будь-який момент до країни може розпочатися вторгнення.

Про такі побоювання заявила глава Міністерства закордонних справ Косова Доніка Гервалла-Шварц після попередження про наближення сербських війск до кордону, яке зробив кілька днів тому Білий дім. Наразі дії Сербії нагадують поведінку, яку раніше демонструвала Росія перед вторгненням до України у 2022 році, заявила міністр в ефірі Deutschlandfunk.

"За останні роки ніколи не було такої концентрації військ…", - вказала чиновниця.

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Гервалла-Шварц акцентувала, що світ має вжити необхідних кроків до того, як типова "путінська" схема ескалації війни спрацює. Косово попереджає про ризик вторгнення на свої території упродовж двох з половиною років, заявила вона.

"Мало того, що війська стягуються до кордону, так ще й всі схеми однакові. Мова, вибір слів, методи - все схоже на те, як Путін поводиться в Україні", - вказала глава МЗС Косова.

Міністр перерахувала, що серед згаданих нагальних кроків ЄС міг би заморозити заявку Сербії, як країни-кандидатки до ЄС.

Також вона підтвердила, що саме Белград організував напад-провокацію на косовських правоохоронців у вересні 2023 року, як від початку і підозрював уряд.

Косово звинуватило Сербію в нападі на поліцейських

24 вересня на півночі Косово сталася провокація: невідомі люди в масках та зі зброєю вчинили напад на поліцейських. Під час інциденту одного з правоохоронців вбили.

Тоді підозру, що нападники повʼязані із Сербіє, висловив премʼєр-міністр країни Альбін Курті. Цю думку також підтримала лідер Косова Вйоса Османі. Вона назвала це актом "відкритої агресії Сербії проти Косово".

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