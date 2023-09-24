На півночі Косово невідомі в масках напали на правоохоронців. Один поліцейський загинув, інший поранений.

На півночі Косово вночі невідомі в масках та з важким озброєнням скоїли напад на поліцейських, внаслідок чого один правоохоронець загинув, інший - поранений. Про це повідомив премʼєр-міністр країни Альбін Курті у Facebook.

Він уточнив, що нападники мають професійну підготовку та повʼязані із Сербією.

"Ми засуджуємо цей злочин, організований за політичної і фінансової підтримки Бєлграда", - заявив Курті.

Також премʼєр-міністр Косова висловив упевненість, що організатори і виконавці цього злочину будуть затримані та понесуть покарання відповідно до законодавства Республіки Косово.

Поранений поліцейський прооперований. Його життю нічого не загрожує.

Президентка Косова Вйоса Османі на офіційній сторінці у Facebook повідомила, що напад на поліцейських - спроба дестабілізувати ситуацію в Косово і за нею стоїть Сербія.

"Окрім жорсткого засудження цієї відкритої агресії Сербії щодо Косова, я очікую, що наші союзники підтримають Косово у його намаганні встановлювати порядок і закон, а також зберегти суверенітет у кожній частині країни", - написала вона.

Керівництво держави висловило співчуття родині загиблого поліцейського.

Як повідомляє видання Balkan Insight, на півночі країни розгорнуті сили спецполіції, вʼїзд до населеного пункту, де стався напад, заблокований. Очевидці чують вибухи та перестрілки.

Вучич побоюється нової ескалації навколо косовських сербів

Нагадаємо, в липні в інтерв'ю сербському телебаченню лідер Сербії Александар Вучич заявив, що побоюється ескалації з Косово через контрнаступ Збройних сил України.

Тоді Вучич заявив, що глава косівського уряду Альбін Курті намагається бути схожим на гаранта України Володимира Зеленського: тому якщо Україна почне рішуче діяти на полі бою, Курті може "наслідувати" дії Зеленського - таким побоюванням відзначився Вучич.

Вас також можуть зацікавити новини: