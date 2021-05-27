Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" закликають негайно звільнити опозиційного журналіста і решту політичних бранців у Білорусі.

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії, Німеччини і Японії) та високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявили про намір запровадити санкції проти Білорусі через примусову посадку літака і арешт журналіста Романа Протасевича.

Про це йдеться у їхній заяві на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків.

"Ми, міністри закордонних справ країн G7 - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії і Сполученого Королівства та Високий представник Європейського Союзу, засуджуємо найбільш рішучим чином безпрецедентний крок білоруської влади у справі арешту незалежного журналіста Романа Протасевича і його компаньйонки Софії Сапеги після того, як літак рейсу FR4978, яким вони подорожували, примусово посадили у Мінську 23 травня", - зазначили міністри.

"Цей крок наразив на небезпеку пасажирів і екіпаж рейсу. Це також була серйозна атака на правила, які регулюють цивільну авіацію. Усі наші країни і громадяни розраховують, що кожна країна діятиме відповідально у виконанні своїх обов'язків відповідно до Чиказької конвенції для того, аби цивільні літаки могли літати безпечно і надійно. Ми закликаємо Міжнародну організацію цивільної авіації терміново розглянуло цю проблему відповідно до її правил і стандартів", - сказано у заяві.

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Крім того, міністри наголошують, що цей захід становить серйозну атаку на свободу медіа.

"Ми вимагаємо негайне і безумовне звільнення Романа Протасевича, а також інших журналістів і політичних бранців, яких утримують у Білорусі. Ми посилимо наші зусилля, в тому числі за допомогою додаткових санкцій, в залежності від ситуації, з метою підвищення відповідальності за дії білоруської влади", - підкреслюється у заяві.

Затримання Протасевича в Мінську: деталі

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

Одразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська зазначила, що "абсолютно очевидно, що це операція спецслужб із захоплення літака - заради того, щоб затримати активіста і блогера Протасевича".

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Автор: Віталій Саєнко