НАТО займеться розширенням підрозділів з важким озброєнням, здатних витримати запеклі бої.

Секретні оборонні плани НАТО щодо реагування на напад Росії налічують 4400 сторінок. У них детально визначено, що повинні зробити країни Альянсу у відповідь на російську загрозу.

Як пише Bild, головнокомандувачу військами НАТО в Європі при виникненні загроз планується дозволити приймати рішення без попередніх консультацій.

Німеччина повинна зіграти роль ключового логістичного центру. У майбутньому 300 000 військовослужбовців будуть перебувати в стані підвищеної готовності, в тому числі 35 тис. солдатів Бундесверу. Планується розмістити більше солдатів на східному фланзі. Німеччина відповідає за Литву, Канада – за Латвію, Великобританія – за Естонію, а США – за Польщу.

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Обговорюється питання про створення другого сухопутного командування НАТО, але питання поки не вирішене. В якості місця розміщення розглядається Вісбаден. Там вже є велика база армії США. НАТО хоче краще захистити свої підводні комунікації від диверсій. На базі військово-морського командування в Нортвуді створюється новий спостережний центр.

У майбутньому всі члени Альянсу повинні інвестувати в оборону не менше 2% від свого ВВП. НАТО займеться розширенням підрозділів з важким озброєнням, здатних витримати запеклі бої, а також посилить системи ППО, збільшить запаси далекобійної артилерії і ракет.

План НАТО з оборони в разі нападу Росії

Учасники НАТО в понеділок досягли домовленості про регіональні плани, в яких детально описується, як альянс реагуватиме на можливе російське вторгнення. Раніше затвердження цих планів блокувала Туреччина, повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що НАТО протягом десятиліть не бачила необхідності у великомасштабних планах оборони, оскільки вела невеликі війни в Афганістані та Іраку і не бачила реальної загрози в пострадянській Росії.

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