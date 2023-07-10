Досі у Альянсу не було підготовленого алгоритму дій у разі зовнішнього вторгнення.

Учасники НАТО в понеділок досягли домовленості про регіональні плани, в яких детально описується, як альянс реагуватиме на можливе російське вторгнення. Раніше затвердження цих планів блокувала Туреччина, повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що НАТО протягом десятиліть не бачила необхідності у великомасштабних планах оборони, оскільки вела невеликі війни в Афганістані та Іраку і не бачила реальної загрози в пострадянській Росії.

Але на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну альянс переглянув свою позицію і хоче мати всі необхідні плани задовго до того, як може спалахнути конфлікт з таким сильним противником, як Росія. Примітно, що Туреччина блокувала затвердження цих планів через формулювання, що стосуються географічних місць, таких як Кіпр.

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Серед іншого ці регіональні плани передбачають вказівки для країн-учасниць про те, як їм слід удосконалювати свої збройні сили і матеріально-технічне забезпечення.

"Необхідність фінансувати цей фундаментальний зсув є однією з причин, через яку лідери мають намір підвищити цільовий показник військових витрат Альянсу у Вільнюсі, зробивши поточну мету в 2% від національного ВВП мінімальною вимогою", – пише Reuters.

За оцінками офіційних осіб НАТО, для повної реалізації планів буде потрібно кілька років, хоча вони підкреслюють, що за необхідності альянс може негайно вступити в бій.

Відносини НАТО з Росією - останні новини

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, через повномасштабне вторгнення РФ в Україну змістовний діалог між Альянсом і Росією неможливий. Він зазначив, що члени НАТО намагалися відмовити РФ від нападу на Україну, використовуючи "всі дипломатичні та політичні канали", але після вторгнення цей діалог втратив сенс.

Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі Кремль знову заявив, що членство України в Альянсі нібито якось загрожує самій Росії. Раніше прем'єр-міністр Кая Каллас відзначала, що розширення НАТО не несе жодної загрози для самої РФ, але загрожує імперіалістичним амбіціям Кремля.

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