Очільника китайської держави запросив диктатор Путін.

Візит глави Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна відбудеться у Москві з 20 по 22 березня. Як повідомляє Кремль у своєму офіційному Telegram-каналі, китайський лідер прибуде до Росії на запрошення Володимира Путіна.

"У ході переговорів буде обговорено актуальні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм", - йдеться у зверненні Кремля.

У планах "обмін думками" щодо розширення російсько-китайської співпраці на міжнародній арені.

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Окрім цього Кремль анонсував, що лідери обох держав підпишуть низку двохсторонніх документів.

Адміністрація глави КНР теж анонсувала приїзд Сі Цзіньпіна до Москви. Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чуньінь підтвердила, що державний візит відбудеться після ініціативи російського президента.

Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна: що передувало

Видання The Wall Street Journal у лютому заявляло, що візит Сі планується на квітень-травень. Глави своїх держав мали зустрітися на одному із самітів. Зокрема Росія вважала вдалою датою приїзду Сі Цзіньпіна 9 травня – тоді в Росії святкується День перемоги.

Однак нещодавно Reuters заявив, що зустріч відбудеться швидше, ніж очікувалося за планом. У понеділок 13 березня видання отримало інформацію, що Сі Цзіньпін прибуде до Москви наступного тижня.

Зокрема глава КНР хоче після цієї зустрічі провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Якщо переговори відбудуться, то Сі і Зеленський будуть мати прямий контакт вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Востаннє Цзіньпінь і Путін зустрічалися у Москві ще до лютого 2022-го року. Після цього моменту російський диктатор кілька разів намагався організувати переговори тет-а-тет з китайським колегою, однак Сі погодився лише зараз.

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