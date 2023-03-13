Розмова, ймовірно, відбудеться в онлайн-форматі.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабної війни, пише WSJ з посиланням на поінформовані джерела.

Розмова, ймовірно, пройде в онлайн-форматі. Вона може відбутися вже після очікуваного візиту Цзіньпіна в Москву і його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Якщо це станеться, це буде значним кроком у спробах Пекіна зіграти роль миротворця та посередника між Росією та Україною. Попередні рухи Пекіна в цьому напрямку Захід сприймав скептично.

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Також відомо, що Сі розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки до Росії. Наразі повний маршрут не визначений. Зауважимо, ця закордонна поїздка стане першою для Сі після того, як він отримав безпрецедентний третій термін на посаді глави Китаю.

Українська сторона поки не прокоментувала можливість проведення зустрічі між двома лідерами.

Перемовини Зеленського та Цзіньпіна - що варто знати

На прес-конференції минулого місяця, присвяченій першій річниці вторгнення Росії до України, президент України Володимир Зеленський сказав, що планує зустрітися з Сі, щоб обговорити ідеї Китаю щодо припинення конфлікту в Україні. Він також висловив сподівання, що Китай не постачатиме зброю Росії.

За кілька днів у МЗС Китаю заявили, що вітають діалог з Україною. Конкретної відповіді про можливість зустрічі Зеленського із Цзіньпінем у відомстві не надали.

До цього представники влади і сам президент неодноразово повідомляли про прагнення Зеленського до особистих переговорів з китайським лідером, та за рік повномасштабної війни вони жодного разу не відбулися. Водночас Сі підтримував жваву комунікацію із російським диктатором.

Візит Сі Цзіньпін до Москви - коли відбудеться

30 січня російські ЗМІ повідомили, що Путін запросив Сі відвідати країну навесні. Згодом Wall Street Journal минулого місяця поінформував, що візит до Москви може відбутися у квітні або на початку травня.

13 березня Reuters з посиланням на джерела повідомило, що голова КНР попрямує до Росії значно раніше, ніж очікувалося, - вже наступного тижня.

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