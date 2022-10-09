Офіційної заяви Міноборони РФ з приводу інциденту на Кримcькому мосту досі не було.

Кремль робить Міноборони РФ цапом-відбувайлом за вибух на Кримському мосту, щоб відвести провину від президента країни Володимира Путіна, на адресу якого вже почала лунати критика.

Про це йдеться у свіжому звіті експертів американського Інституту дослідження війни (ISW).

Офіційної заяви Міноборони Росії з приводу інциденту на Кримcькому мосту не було. При цьому російське видання Meduza повідомило, що адміністрація президента РФ розіслала російським ЗМІ інструкцію про те, як слід применшувати серйозність ушкоджень моста. Через це аналітики припустили, що не виключено, що Кремль наказав російському Міноборони зберігати мовчання з приводу цієї ситуації.

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Як зазначили аналітики ISW, російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що РФ повинна почати ударну кампанію по критично важливій українській інфраструктурі замість того, щоб "слухати обіцянки російського Міноборони".

Один із російських військових блогерів попередив, що якщо Путін не вживе заходів у відповідь, це "буде сприйнято за слабкість самого президента". Інший військовий блогер зазначив, що Кремль лицемірно закликає росіян згуртуватися навколо Путіна, в той час коли він не може прокоментувати такі важливі події, як затоплення крейсера "Москва", обмін полоненими, або розгром на харківському фронті. Як підкреслили в ISW, це перша пряма критика на адресу Путіна.

Вибух на Кримському мосту 8 жовтня: всі подробиці

Вранці 8 жовтня низка ЗМІ повідомила, що на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа. Пізніше в мережі з'явилися фото і відео, на кадрах видно вибух.

Окупаційна "влада" півострова заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що в результаті вибуху сталося обвалення двох прольотів автомобільного полотна гілки, яка йде з Краснодара у Керч.

Путін доручив створити урядову комісію з вибуху на Керченському мосту.

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