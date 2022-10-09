Також видання пише про те, що атаку на Кримський міст організували українські спецслужби, і бомба була закладена у вантажівку, яка проїжджала по мосту.

Побудований після анексії Кримський міст глибоко символічний для президента РФ Володимира Путіна і є символом розгубленості російської армії.

Як пише New York Times (NYT), російські війська не змогли захистити міст, попри його центральну роль у військових діях РФ, його особисту значущість для Путіна і символізм як буквальної сполучної ланки між Росією і окупованим нею Кримом.

Як пише NYT, будь-яка серйозна перешкода руху мостом може мати великий вплив на здатність Росії вести війну на півдні України, де українські війська ведуть дедалі ефективніший контрнаступ. Без нього російські військові будуть дуже обмежені в можливості доставляти паливо, обладнання та боєприпаси підрозділам, які воюють в Херсонській і Запорізькій областях.

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Кпрым цього, видання з посиланням на високопоставленого українського чиновника пише, що атаку на Кримський міст організували українські спецслужби, і бомба була закладена у вантажівку, яка проїжджала по мосту.

Як пише NYT, поки незрозуміло, чи знав водій вантажівки, який, судячи з усього, загинув під час вибуху, про те, що всередині вибухівка.

Нагадаємо, вчора джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що підрив Кримського мосту був спецоперацією Служби безпеки України. "Підрив Кримського мосту - спецоперація СБУ", - зазначив співрозмовник.

Вибух на Кримському мосту 8 жовтня: всі подробиці

Вранці 8 жовтня низка ЗМІ повідомила, що на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа. Пізніше в мережі з'явилися фото і відео, на кадрах видно вибух.

Окупаційна "влада" півострова заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що в результаті вибуху сталося обвалення двох прольотів автомобільного полотна гілки, яка йде з Краснодара у Керч.

Путін вже доручив створити урядову комісію з вибуху на Керченському мосту.

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