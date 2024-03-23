У Лондоні наголосили, що немає жодних ознак причетності України до цих подій.

Велика Британія на тлі теракту в "Крокус Сіті Холлі" у Підмосковʼї попередила російського диктатора Володимира Путіна не використовувати його як "привід" для ескалації війни проти України.

"Відчайдушне бажання Путіна перекласти все це на Україну не є дивним, оскільки він намагається ще більше обдурити російський народ, вдаючи, що всередині Росії немає незгоди. Він не повинен використовувати цей сфабрикований зв’язок як будь-який привід для посилення своєї незаконної війни в Україні", – сказало виданню The Telegraph високопоставлене джерело в британських силових службах.

Водночас олова Комітету закордонних справ Палати громад від консерваторів Алісія Кернс наголосила, що російські медіа вже поширюють діп-фейкові відео з нібито українскими посадовцями "у спробі звинуватити Україну та надати Путіну певний захист за військові злочини, які він скоює в Україні або ще гірше – привід для подальших звірств"

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"Немає жодних ознак будь-якого зв’язку з Україною, ані будь-яких достовірних підстав припускати їхню причетність", – додала вона.

Теракт у Підмосковʼї: основне

Ввечері 22 березня 2024 року у підмосковʼї стався теракт. У будівлі Crocus City Hall невідомі в камуфляжі відкрили стрілянину. Після цього там спалахнула пожежа.

За даними росЗМІ, жертвами теракту стали понад 100 осіб. Серед них як ті, хто помер внаслідок стрілянини, так і ті, хто загинув внаслідок пожежі.

BBC пише, що щонайменше двох терористів було вбито – одного у будівлі Crocus City Hall, іншого – на автодорозі у Брянській області. Видання стверждує, що має паспорт останнього, він є 30-річним громадянином Таджикистану.

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