Він зазначив, що замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, Путін думав, як в цьому звинуватити Україну.

Президент Володимир Зеленський відреагував на теракт у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Москві.

"Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент зауважив, що росіяни прийшли в Україну і спалюють міста, і Україну ж намагаються звинуватити. "Вони катують, ґвалтують наших людей – і їх же звинувачують. Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої країни. Вчора ще все це сталося, і ця нікчема Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав – думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачувано", - висловився глава держави.

Відео дня

Зеленський сказав, що тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів. "І якщо росіяни готові мовчки вмирати в "крокусах" та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі", - вважає Зеленський.

Він переконаний, що терористи завжди повинні програвати, і подякував усім, хто захищає і бʼється проти терору.

"І ми маємо усім світом захищатись від тих, хто вважає людей просто витратним матеріалом", - підсумував Зеленський.

Теракт під Москвою: що відомо

Учора ввечері невідомі увірвались у концертний зал "Крокус Сіті Хол" у Москві, де розстріляли людей та підпалили будівлю. За даними влади РФ, теракт забрав життя щонайменше 115 осіб. Крім тих, хто загинув від куль терористів, знайдено жертв пожежі.

Попри перші відомості про центральноазіатське походження терористів, російська пропаганда спробувала пов'язати їх з Україною. У ГУР назвали такі заяви нісенітницею.

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