Економіка Росії значно залежить від експорту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що експортоорієнтована економіка РФ значною мірою залежить від морських перевезень. У зв'язку з цим він закликав партнерів обмежити доступ країни-агресора до цих послуг.

Про це міністр написав у Twitter.

Кулеба наголосив, що зараз "головний експорт Росії в світ - це смерть, криза і брехня".

"Орієнтована на експорт економіка Росії значною мірою залежить від морських перевезень, забезпечуваних іноземними флотами. Закликаю партнерів: обмежте доступ Росії до своїх послуг і виснажите військову машину Путіна", - йдеться у твіті міністра.

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Євросоюз прийняв вже шість пакетів санкцій. Останній з них погодили 31 травня. Документом передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.

Очікується, що робота над сьомим пакетом санкцій проти Росії почнеться вже цього тижня.

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