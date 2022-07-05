Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що експортоорієнтована економіка РФ значною мірою залежить від морських перевезень. У зв'язку з цим він закликав партнерів обмежити доступ країни-агресора до цих послуг.
Про це міністр написав у Twitter.
Кулеба наголосив, що зараз "головний експорт Росії в світ - це смерть, криза і брехня".
"Орієнтована на експорт економіка Росії значною мірою залежить від морських перевезень, забезпечуваних іноземними флотами. Закликаю партнерів: обмежте доступ Росії до своїх послуг і виснажите військову машину Путіна", - йдеться у твіті міністра.
Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Євросоюз прийняв вже шість пакетів санкцій. Останній з них погодили 31 травня. Документом передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.
Очікується, що робота над сьомим пакетом санкцій проти Росії почнеться вже цього тижня.