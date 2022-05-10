У шостому пакеті санкцій може зберегтися заборона європейським компаніям надавати послуги, включаючи страхування, необхідні для транспортування російської нафти по всьому світу.

Європейський союз виключив із шостого пакету санкцій проти Росії заборону судноплавній галузі блоку перевозити російську нафту через занепокоєння деяких країн-членів щодо економічного впливу цих заходів.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Єврокомісія відхилила свою пропозицію заборонити перевезення російської нафти морськими шляхами до третіх країн, оскільки зіткнулася з жорсткою позицією Греції та Мальти. На ці дві країни припадає понад половина танкерного флоту Євросоюзу.

Запропонована заборона на морські перевезення нафти з РФ розглядалася як спосіб ускладнити Путіну можливості для зменшення негативних наслідків після можливого ембарго в Європі, шляхом транспортування нафти в інші країни світу.

Заборона страхування танкерів з російською нафтою

Єврокомісія також пропонувала заборонити європейським компаніям надавати послуги, включаючи страхування, необхідні для транспортування російської нафти по всьому світу. Очікується, що цей пункт збережеться, попри небажання деяких держав-членів.

Юрист з морського права Quadrant Chambers Девід Семарк вважає, що заборона страхування ЄС для танкерів, що перевозять російську нафту та продукти нафтопереробки, все одно "означатиме заборону російської нафти в усьому світі".

Орієнтація на морське страхування є потужним інструментом, оскільки більшість російської нафти транспортується танкерами, а найбільші спеціалізовані страхові компанії в цьому секторі працюють переважно в західних країнах.

Усі 13 членів клубу страхування захисту та відшкодування збитків (P&I), які покривають зобов'язання перед третіми сторонами, включаючи розлив нафти з танкера, вивезення уламків і травми, керуються з Великої Британії, ЄС, Норвегії, США та Японії і охоплюють 90% океанських суден.

Більшість портів вимагають, щоб судна мали сертифікацію P&I, і покупці російської нафти вкрай неохоче потрапили б на гачок через претензії, які можуть досягти сотень мільйонів доларів без такого страхового покриття.

Дипломати сподіваються, що Велику Британію вдасться переконати підписати захід про фінансові послуги, що було б критичним, враховуючи важливість страхового ринку Lloyd's of London.

Якщо буде введена скоординована заборона ЄС, США та Великої Британії на морські фінансові послуги, деякі експерти з судноплавства вважають, що торгівля російською нафтою все більше покладатиметься на тактику "примарного флоту", яка використовується в торгівлі іранською та венесуельською нафтою. Мова йде, наприклад, про введення суден під фальшиві реєстри, підробка сигналів про місцезнаходження, змішування нафти та багаторазова передача вантажів.

Нафтове ембарго проти Росії

Як повідомляв УНІАН, 4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго та відключення "Сбербанку" від SWIFT. На думку експертів, Росія, у разі запровадження ЄС нафтового ембарго, втратить до 24% надходжень до держбюджету.

Водночас, в угорському уряді назвали план ЄС щодо повної заборони на імпорт російської нафти незадовільним, бо це загрожує енергетичній безпеці Угорщини. Угорщина, яка дуже залежить від російської нафти і газу, категорично проти нафтового ембарго у пакеті санкцій, навіть з винятками для Будапешта та декількох інших країн, яким найскладніше змінити постачальника.

9 травня очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає санкційний пакет. Втім, за інформацією ЗМІ, в уряді Угорщини таємно обговорюють зменшення енергозалежності від РФ у довгостроковій перспективі.

9 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про "прогрес" у перемовинах з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо впровадження санкцій проти РФ. В Будапешті також підтвердили досягнення "певного прогресу".

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