Кулеба сказав, що є стратегія того, що вони роблять в Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначає, що Сполучені Штати Америки не мають стратегії, що робити з Росією. Про це глава МЗС України сказав в інтерв'ю ведучої новин ТСН Наталії Мосейчук.

"Є стратегія, що вони роблять в Україні. Немає стратегії, що робити з Росією", - повідомив Кулеба.

На уточнююче питання міністр додав, що "так склалось".

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"А що повинно статися з Росією, щоб Україна перемогла? І от сюди, в цю зону, ні Вашингтон, ні Берлін, ні Париж, ні багато інших столиць, поки що серйозно впритул не заходять. Змінити цю систему владу може тільки російський народ. Це правда. Але, які фактори мають привести російський народ до рішення про зміну - це вже залежить не лише від російського народу", - сказав Кулеба.

Стосунки США і РФ - деталі

Раніше видання Bloomberg з посиланням на джерела у РФ повідомило, що у Росії впевнені, що виграють від конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, оскільки запити Ізраїлю на військову допомогу США можуть відвернути увагу від України, поки зростання цін на нафту підтримує економіку Москви. Водночас, у США тим часом запевнили, що продовжать допомагати ЗСУ.

Сполучені Штати повинні підготуватися до можливих одночасних війн з Китаєм та Росією, розширюючи свої звичайні збройні сили, зміцнюючи альянси і розширюючи свою програму модернізації ядерної зброї, заявила в четвер призначена Конгресом двопартійна комісія.

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