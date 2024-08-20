У МЗС РФ пригрозили всім іноземцям, які, на їхню думку, беруть участь у бойових діях в Курській області.

Міністерство закордонних справ Росії викликало до себе тимчасову повірену у справах США Стефані Голмс та заявило їй про участь "американської приватної військової компанії" у боях в Курській області. Про це йдеться у заяві МЗС РФ.

Там зазначили, що висловили протест Голмс "у зв'язку з провокаційними діями американських репортерів, що незаконно проникли в Курську область для пропагандистського висвітлення злочинів київського режиму".

Крім того, МЗС не сподобались нібито "свідчення участі американської ПВК на боці ЗСУ під час їхнього вторгнення на територію Російської Федерації".

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"Щодо причетних до цих злочинів американських громадян, відповідно до Кримінального кодексу Російської Федерації, компетентними відомствами будуть проведені необхідні слідчі дії для притягнення їх до відповідальності. Крім того, чітко дано зрозуміти, що всі іноземні "фахівці" і найманці, які нелегально перетинають кордон нашої країни, автоматично стають законною військовою метою для Збройних Сил Російської Федерації", - додали у повідомленні.

Відомо, що російські ЗМІ активно поширювали твердження про те, що на території Курської області присутні співробітники американської приватної військової компанії Forward Observation Group. Зокрема російські пропагандисти посилалися на допис компанії в Instagram, який був опублікований чотири дні тому.

Курська область - останні новини

Раніше військовий оглядач Денис Попович розповів про переваги, які дасть операція в Курській області, для переговорів з Росією. За його словами, Курська операція може розширюватися за рахунок взяття під контроль ЗСУ нових російських населених пунктів.

Своєю чергою народний депутат Роман Костенко заявив, що наразі евакуації громадян РФ з Курської області до України не відбувається. За його словами, жителі населених пунктів, де немає активних бойових дій, залишаються на місцях.

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