Також в Росії заявили, що порушать кримінальні справи проти двох італійських журналістів.

Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що викликає посла Італії у Москві через "незаконний перетин кордону" групою кореспондентів італійського державного телеканалу RAI, які на цьому тижні вели репортаж з частини Курської області, яку контролює Україна, пише Reuters.

"Послу висловлено рішучий протест у зв'язку з діями знімальної групи італійської державної телерадіокомпанії RAI, яка незаконно в'їхала на територію Російської Федерації", - йдеться у заяві.

Своєю чергою міністерство закордонних справ Італії заявило для Reuters, що посол Чечілія Піччоні пояснила владі РФ, що RAI і його новинні команди "планують свою діяльність абсолютно незалежно і автономно".

Відео дня

Відомо, що в середу RAI випустив в ефір перший репортаж для іноземних ЗМІ з російського міста Суджа, який був знятий на початковому етапі наступу України на територію РФ.

У Reuters зауважили, що італійська знімальна група, яка працювала під супроводом українських військових, передала в ефір кадри з пошкодженого війною міста.

Водночас російський Telegram-канал "Baza" повідомив, що Міністерство внутрішніх справ країни планує порушити кримінальні справи проти двох журналістів RAI за незаконний перетин російського кордону.

Курська область - останні новини

Раніше командувач військами НАТО в Європі у 2009-2013 роках Джеймс Ставрідіс повідомив, що операція ЗСУ на території Курської області РФ є "приголомшливим поворотом" у війні Росії проти України. Він зазначив, що українські військові, які, здавалося, місяцями поступалися територією набагато більш численної російської армії, за останні кілька тижнів досягли більших територіальних успіхів, ніж їхні противники.

Водночас український військовий Іван Тимочко розповів, що росіянам для того, щоб зупинити наступ українців у Курській області, потрібно перекинути десятки тисяч окупантів.

За його словами, під час ведення мобільної війни необхідно застосовувати багато техніки. "…навіть ті підрозділи, які зараз протиставлені ЗСУ, - вони були забезпечені лише на 30-40%, все решта було на фронті в Україні".

Вас також можуть зацікавити новини: