За словами Джеймса Ставрідіса, вперше Україна провела справжню наступальну операцію із застосуванням комбінованих озброєнь.

Операція Збройних сил України на території Курської області РФ є "приголомшливим поворотом" у війні Росії проти нашої держави. Про це у своїй колонці для Bloomberg написав командувач військами НАТО в Європі у 2009-2013 роках Джеймс Ставрідіс.

Він нагадав, що минуло майже сторіччя з моменту останнього вторгнення до Росії іншої суверенної держави - це була гітлерівська Німеччина у червні 1941 року, і для нацистів вона закінчилася не найкращим чином, адже військова невдача повторила вторгнення Наполеона на початку ХІХ століття, який дійшов до Москви, але змушений був відступити з катастрофічними втратами.

"Тепер, вперше в XXI столітті, військова держава, що вторглася, Україна, володіє сотнями квадратних миль російської території, захоплює полонених російських військових і змушує ввести надзвичайний стан і евакуацію в Білгородській та Курській областях", - зазначає військовий. Відео дня

За його словами, українські військові, які, здавалося, місяцями поступалися територією набагато більш численної російської армії, за останні кілька тижнів досягли більших територіальних успіхів, ніж їхні противники.

"Вперше Україна здійснила те, на що було спрямовано більш ніж дворічні поради та підтримка Заходу: провела справжню наступальну операцію із застосуванням комбінованих озброєнь", - пише Ставрідіс.

На його думку, українці довели, що можуть перевершувати своїх більших і менш спритних супротивників, при цьому вони також продемонстрували здатність забезпечувати логістичні поставки, зв'язок та медичне обслуговування, що неодноразово ставало каменем спотикання для росіян.

"Також варто відзначити здатність України підготувати та провести операцію, незважаючи на присутність російських супутників та оперативних співробітників розвідки. Набагато складніше досягти елемента раптовості на сучасному полі бою під немиготливим оком сучасних систем спостереження, від безпілотників до передових кіберможливостей", - резюмує експерт.

Операція ЗСУ в Курській області РФ - останні новини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про бої та просування в Курській області РФ. Він повідомив, що на деяких напрямках ЗСУ просунулися на відстань від одного до трьох кілометрів.

Водночас Сирський підкреслив, що система логістики працює без збоїв, і "всі заходи виконуються відповідно до плану".

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