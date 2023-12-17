У Мінсільгосп Польщі кажуть, що раніше Німеччина вчинила з Варшавою аналогічним чином, коли країна приєдналася до блоку.

В уряді Польщі заговорили про блокаду агроекспорту України мінімум на 20 років за умови, якщо Києву вдасться стати повноправним членом ЄС.

Як зазначив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак в ефірі радіо RMF24, раніше з Варшавою аналогічним чином вчинила Німеччина, захистивши свій ринок від товарів нового сусіда по Євросоюзу.

"Ми повинні захистити свої інтереси, як це зробила Німеччина, коли Польща приєдналася до ЄС, тоді ринок праці для поляків був закритий на вісім років", - вказав він.

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За його словами, уряд повинен окреслити, що українські товари (як неперероблені, так і перероблені) є "неліквідними" для ринку Польщі.

"Вони (товари - УНІАН) не потраплять до Польщі, наприклад, 20 років після вступу України до ЄС", - запропонував Колодзейчак.

Коментуючи питання щодо набуття Україною членства ЄС чиновник уточнив, що деякі процеси Варшаві загальмувати "не під силу". Він вважає, що шлях Києва до блоку буде довгим. Польщі слід використати цей час, щоб підготуватися.

Згідно з оцінкою заступника міністра, ринок українських аграріїв зосереджений у владі 95 найбільших агрохолдингів. Вони контролюють половину орних земель України.

Хто такий Міхал Колодзейчак

У Польщі Міхал Колодзейчак є представником правлячої Громадянської коаліції. За вже набув слави відомого активіста, який відстоює інтереси польських аграріїв. Під час "сварки" України та Польщі щодо зерна Колодзейчак активно підтримував блокаду експорту. Також він закликав обмежити список товарів, які Польща імпортує з України.

У Польщі відновлять блокаду найбільшого пункту пропуску

У понеділок польські перевізники планують відновити блокаду найбільшого пункту пропуску на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ". Про це заявили активісти місцевому радіо.

Минулої п'ятниці суд у Любліні анулював рішення мера гміни Дорогуськ заборонити відповідний протест на дорозі. Через вихідні місцева влада оскаржити рішення не встигла.

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