Напередодні польский суд скасував заборону на проведення акції.

Польські перевізники планують відновити протест біля найбільного на українсько-польському кордоні пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Про це активісти повідомили польскому радіо Rmf24.

Зазначається, що у п’ятницю окружний суд у Любліні скасував рішення мера гміни Дорогуськ про заборону акції перевізників перед перетином кордону в цьому місті.

Це означає, що в ніч з неділі на понеділок перевізники можуть знову протестувати на дорозі до кордону. І вони вже підтвердили, що справді це зроблять. Місцева влада може оскаржити рішення суду, але через те, що почалися вихідні, суддя не встигне розглянути можливу скаргу до початку акції протесту.

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Блокування українсько-польського кордону – останні новини

Як писав УНІАН, від початку листопада польські перевізники почали блокувати митні пункти пропуску на кордоні з Україною, протестуючи таким чином проти конкуренції з боку українських перевізників. Через це обсяги перевезень на польській ділянці українського кордону впали на 40%.

На початку цього тижня завдяки зусиллям місцевої польської влади вдалося зняти блокаду з найбільшого вантажного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Там рух вантажівок повернувся до нормальної кількості.

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