З 9 квітня набули чинності санкції, згідно з якими вантажним автомобілям з російськими та білоруськими номерами заборонено перетинати кордони Європейського Союзу.

У суботу, 9 квітня, 152 вантажівки з Росії і Білорусії не були пропущені через латвійський кордон через нові санкції Євросоюзу.

Про це повідомляє видання Еrr.

З 9 квітня набули чинності санкції, згідно з якими вантажним автомобілям з російськими та білоруськими номерами заборонено перетинати кордони Європейського Союзу. В обмеженнях є деякі винятки, але жодна з розвернутих на кордоні вантажівок до цих винятків не відносилася, сказав представник прикордонної служби Латвії Андрій Вайварс.

За його словами, водії не були поінформовані про запроваджені Євросоюзом заборонені заходи. Тепер же, коли далекобійники знають про це, більшість водіїв більше не намагаються перетнути кордон, додав він.

Обмеження не поширюються на провезення деяких продовольчих і гуманітарних товарів, а також пошти.

У рамках п'ятої хвилі антиросійських санкцій Євросоюзу, на додачу до заборони на перетин кордонів ЄС фурами РФ і Білорусі також встановлено заборону на захід в порти Євросоюзу суден під російським прапором.

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