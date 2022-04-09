Європейський Союз заборонив вантажним транспортним засобам з Білорусі в'їжджати на свою територію. Це стосується в тому числі транзиту.
Відповідне рішення було оголошено в свіжому документі про "обмежувальні заходи у зв'язку з ситуацією в Білорусі та причетністю Білорусі до російської агресії проти України" на офіційному сайті Євросоюзу.
ЄС постановив: "Будь-яким підприємствам автомобільного транспорту, створеним в Білорусі, забороняється перевезення вантажів автомобільним транспортом по території Союзу, в тому числі транзитом".
Це означає, що жодна фура на білоруських номерах не може перетинати кордони з країнами Євросоюзу. Однак є відразу кілька винятків. До них відносяться:
- Перевезення в ЄС природного газу і нафти, в тому числі продуктів нафтопереробки, а також титанової, алюмінієвої, мідної, нікелевої, паладієвої та залізної руди.
- Транспортування фармацевтичних, медичних, сільськогосподарських і харчових продуктів, включаючи пшеницю і добрива, які не підпадають під санкції.
- Гуманітарні цілі і пошта.
- Доставка вантажів, необхідних для консульських представництв Союзу і держав-членів в Білорусі, в тому числі делегацій, посольств і представництв, або міжнародних організацій в Білорусі.
Нагадаємо, раніше аналогічне обмеження наклали на російські підприємства автомобільного транспорту з тими ж винятками. Його включили в п'ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Російської Федерації.
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