Глава МЗС РФ сказав, що "найпалкіші антисеміти, як правило, євреї". Російського посла викликали в МЗС Ізраїлю.

Глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що у Адольфа Гітлера була "єврейська кров", а найпалкіші антисеміти, як правило, євреї. Ізраїль обурився таким заявами.

Так, в інтерв'ю італійській телекомпанії "Медіасет" Лавров порівняв президента України Володимира Зеленського з Гітлером, пише Meduza.

"Він (президент Володимир Зеленський – ред.) висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. "У родині не без виродка", як у нас говорять", - цинічно сказав Лавров.

За словами Лаврова, десь публікуються матеріали, які підтверджують, що "американці і канадці зіграли провідну роль у підготовці ультрарадикальних, відверто неонацистських підрозділів в Україні".

В Ізраїлі обурилися таким заявам Кремля. Глава МЗС Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що слова Лаврова "непрощенні, обурливі і є грубою історичною помилкою".

"Висловлювання Лаврова - це обурлива і непростима заява, а також жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв - це звинувачувати самих євреїв в антисемітизмі", - написав Лапіда в Twitter.

Раніше Лавров заявляв, що Москва нібито не вимагає від Зеленського здатися: він повинен наказати військовим припинити опір.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 5 млн українців, рятуючись від війни, покинули свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. За підрахунками ООН, станом на 28 квітня в результаті дій російських окупантів в Україні підтверджено поіменно загибель 2787 мирних жителя. 3152 людини були поранені.

Вас також можуть зацікавити новини: