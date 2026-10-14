Ле Пен пригрозила заблокувати фінансування ЄС для України у разі перемоги на виборах

Вона може не підтримати фінансування України через ЄС, якщо це означатиме додаткові фінансові зобов’язання для Франції.

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен поставила під сумнів готовність Парижа й надалі підтримувати фінансування України з боку Європейського Союзу, якщо вона переможе на президентських виборах наступного року. Про це повідомляє Financial Times.

У виданні нагадали, що Європейський Союз планує надати Україні кредит обсягом 90 млрд євро для покриття військових і бюджетних потреб. Із цієї суми 45 млрд євро мають бути виділені у 2027 році. Однак залишаються питання щодо подальшого фінансування Києва: за оцінками посадовців Єврокомісії, наступного року країні знадобиться близько 70 млрд євро додаткових коштів.

Марін Ле Пен, яка, за даними опитувань, має значну підтримку виборців, уже пообіцяла припинити двосторонню допомогу Києву, залишивши лише окрему оперативну підтримку та навчання українських військових. Свою позицію вона пояснює тим, що Франція більше не може дозволити собі такі витрати.

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В інтерв’ю Financial Times політикиня також припустила, що в разі обрання президенткою може не підтримати фінансування України через ЄС, якщо це означатиме додаткові фінансові зобов’язання для Франції.

"Чесною поведінкою щодо пана Зеленського було б сказати йому – фактично попередити його: слухайте, ми не можемо зробити більше, ми не в змозі більше допомагати. Ми вже надали кредитів на 90 млрд євро, а це 18 млрд євро для Франції. 18 млрд євро – це справді чимала сума", - сказала вона.

Проєкт семирічного бюджету ЄС передбачає окремий фінансовий інструмент для підтримки України обсягом до 100 млрд євро. Проте Ле Пен має намір перешкоджати досягненню бюджетної угоди, зокрема, відмовляючись забезпечувати половину французького внеску.

Вона також підтвердила свою рішучу незгоду зі вступом України до ЄС, назвавши це рівнозначним "вчиненню харакірі", що призведе до втрати суверенітету та "величезних економічних втрат" для Франції. На запитання, чи є Росія головною загрозою безпеці Європи, Ле Пен відповіла, що не знає планів Володимира Путіна й не може знати, що в нього на думці.

Позиція Марін Ле Пен щодо України

Як повідомляв УНІАН, Марін Ле Пен, яка балотується в президенти Франції від партії "Національне об'єднання", вважає майбутнє членство України в Євросоюзі проблемою для європейських аграріїв.

На її думку, через появу українських виробників французькі фермери опиняться в умовах "жорсткої недобросовісної конкуренції", а обсяги фінансування для агросектору країни в межах Спільної сільськогосподарської політики суттєво зменшаться.

Також Ле Пен виступила проти фінансової допомоги Україні, заявивши, що у Франції просто немає на це грошей. У скрутному становищі бюджету вона звинуватила президента Еммануеля Макрона, хоча допустила, що Париж і надалі навчатиме українських військових та передаватиме спорядження.

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