Ле Пен виступила проти фінансової допомоги для України: у Франції їй відповіли

Таку позицію вона аргументувала фінансовим становищем Франції.

Неформальна лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, яка лідирує в опитуваннях, заявила, що Франція більше не може надавати Україні фінансову допомогу. Про це повідомляє BFM TV.

"Франція більше не має можливості надавати Україні фінансову допомогу. Нам шкода, але в нас більше немає на це коштів", - сказала вона.

За її словами, Франція може продовжувати навчати українських військових і військове керівництво, а також допомагати їм спорядженням.

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"Ми можемо продовжувати навчати їхніх солдатів, навчати їхнє військове керівництво, ми можемо надавати їм матеріальну, зокрема військову, допомогу, але ми більше не можемо фінансово допомагати Україні", - заявила політикиня.

Таку позицію Ле Пен аргументувала фінансовим становищем Франції. Вона стверджує, що країна опинилася в "абсурдній фінансовій ситуації", в чому звинуватила політику президента Еммануеля Макрона.

На її переконання, це змушує Францію відмовлятися від частини фінансових заходів, які вона могла здійснювати раніше.

Що їй відповіли

На позицію Ле Пен відреагував кандидат в президенти Франції від партії "Відродження" ексочільник уряду Габріель Атталь. Він вважає, що вона хоче віддати Україну та Європу Путіну:

"Програма пані Ле Пен гранично ясна: пожертвувати нашою безпекою і піднести Путіну Україну та Європу на блюдечку. Україна - наш щит. Покинути її означає намалювати мішень у себе на спині. Росія тільки цього й чекає. Росія тільки вас і чекає".

Заяви Ле Пен

Раніше політикиня заявила, що вона, як і раніше прагне вивести Францію зі складу інтегрованого командування НАТО - але не збирається цього робити, доки триває російська війна в Україні.

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