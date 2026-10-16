Ле Пен раптово захотіла приїхати в Україну на зустріч із Зеленським

Марін Ле Пен, яка балотується на посаду президента Франції від ультраправої партії "Національне об’єднання", розповіла про своє ставлення до українського президента Володимира Зеленського та висловила готовність приїхати в Україну.
У відео, опублікованому на каналі Clash Report, вона зазначила, що "особисто нічого не має проти" Зеленського, однак у Франції більше немає можливостей допомагати Україні. Вона заявила, що готова зустрітися в Україні із Зеленським і обговорити це питання.
"Особисто проти пана Зеленського я нічого не маю, і ми могли б цілком конструктивно обговорити це питання в будь-який зручний для нього час. Я хочу сказати йому таке: у нас більше немає фінансових можливостей для надання допомоги, яка досі обходилася нам у 6 мільярдів євро щорічно… Якщо пан Зеленський хоче обговорити це, я з радістю приїду в Україну", – заявила вона.
Ле Пен також додала, що Франція, найімовірніше, продовжуватиме надавати військову допомогу Україні у вигляді поставок техніки, однак не у фінансовому плані.
"Мені хотілося б мати можливість допомагати Україні фінансово… Однак ми більше не можемо дозволити собі не спрямовувати кошти, сплачені нашими громадянами, на вирішення їхніх власних проблем і подолання труднощів, з якими вони стикаються", – заявила вона.
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Раніше лідерка французьких ультраправих заявила, що Париж припинить виділяти кошти Києву в разі її перемоги на президентських виборах наступного року.
У відповідь на це Зеленський наголосив, що Україна "завжди повертає борг" і що співпраця вигідна обом сторонам, а не лише Києву. Зокрема, він зазначив, що Україна вже допомогла Франції, як і іншим союзникам, адаптувати їхнє озброєння, зробивши його ефективнішим.