Пошуки джерела зараження тривають.

Небезпечне легеневе захворювання продовжує вбивати людей в Польщі. Вже відомо про 14 померлих із підтвердженою інфекцією Legionella pneumophila, пише RMF24 з посиланням на владу прикордонного Ряшева (Жешува), де стався спалах хвороби. Усі загиблі пацієнти мали супутні захворювання.

Від початку спалаху легіонельозу в Польщі вже було підтверджено 153 випадки зараження. За останній час зафіксували дев'ять нових випадків – це пацієнти, які до цього госпіталізовані в лікарнях Підкарпатського воєводства.

Для порівняння – торік у Польщі було зареєстровано 118 випадків легіонельозу. У 2021 році, коли діяло багато коронавірусних обмежень – 46 випадків, у 2019 та 2018 роках – 87 та 75 заражень відповідно.

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Що відомо про спалах "хвороби легіонерів" в Польщі

За останні тижні у Ряшеві (Жешуві), що розташований за 100 кілометрах від українського кордону та під час повномасштабної війни став воротами для гуманітарної допомоги і військових поставок, стався спалах "хвороби легіонерів" або легіонельозу – форми пневмонії, для якої характерні лихоманка, озноб, головний та м’язовий біль, сухий кашель. утруднене дихання, діарея, марення або сплутаність свідомості. Зараження цією хворобою, від якої помирають 5-15% пацієнтів, відбувається при вдиханні інфікованого аерозолю або через воду.

Польська влада наголошувала, що зараження понад 100 мешканців Жешува, швидше за все, сталося через воду в системі водопостачання. 28 серпня державний санітарний інспектор повідомив, що в чотирьох із дев'яти проб води, відібраних на дослідження 18 серпня було виявлено бактерії легіонели. Ще понад 100 узятих проб поки не досліджені.

Пошуки джерела зараження тривають. Агентство внутрішньої безпеки Польщі з'ясовує, чи міг спалах цієї хвороби бути актом саботажу, враховуючи роль міста як вузла для поставок НАТО в Україну.

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