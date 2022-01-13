Лідер Ірану опублікував ролик про вбивство Трампа / Скриншот

На сайті Вищого лідера Ірану Алі Хаменеї з'явився анімаційний ролик, що зображає вбивство колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це пише The Independent.

На відео людина, схожа на Трампа, грає в гольф на території його резиденції у Флориді. 

У цей час безпілотник рухається повз камери спостереження, відключені хакером.

Читайте такожЧерез санкції проти Путіна Москва готова розірвати відносини зі СШАОператор дрона направляє приціл на Трампа, а потім відправляє йому текстове повідомлення: "Вбивця Сулеймані та той, хто віддав наказ, заплатять за це".

Поки той читає текст, військовий натискає на кнопку "Пуск".

Відзначається, що двохвилинний кліп "Помста неминуча" став переможцем конкурсу, організованого в пам'ять про генерала Касема Сулеймані.

Вбивство Сулеймані: що відомо

  • Глава спецпідрозділу "Аль-Кудс" КВІР генерал Касем Сулеймані був убитий в результаті авіаудару США в столиці Іраку Багдаді в ніч на 3 січня 2020 року. Вашингтон пояснив своє рішення тим, що генерал представляв загрозу для американців.
  • Тегеран пообіцяв помститися за вбивство генерала. Іран скоротив свої зобов'язання з ядерної угоди, а парламент країни прийняв законопроект, за яким армія США і Пентагон визнаються терористичними організаціями.
  • 8 січня Іран запустив 15 ракет по військових базах США в Іраку. У відповідь на дії Ірану Дональд Трамп оголосив про введення нових санкцій.