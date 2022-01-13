Ролик називається "Помста неминуча".

На сайті Вищого лідера Ірану Алі Хаменеї з'явився анімаційний ролик, що зображає вбивство колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це пише The Independent.

На відео людина, схожа на Трампа, грає в гольф на території його резиденції у Флориді.

У цей час безпілотник рухається повз камери спостереження, відключені хакером.

Читайте такожЧерез санкції проти Путіна Москва готова розірвати відносини зі СШАОператор дрона направляє приціл на Трампа, а потім відправляє йому текстове повідомлення: "Вбивця Сулеймані та той, хто віддав наказ, заплатять за це".

Поки той читає текст, військовий натискає на кнопку "Пуск".

Відзначається, що двохвилинний кліп "Помста неминуча" став переможцем конкурсу, організованого в пам'ять про генерала Касема Сулеймані.

Вбивство Сулеймані: що відомо