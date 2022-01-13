На сайті Вищого лідера Ірану Алі Хаменеї з'явився анімаційний ролик, що зображає вбивство колишнього президента США Дональда Трампа.
Про це пише The Independent.
На відео людина, схожа на Трампа, грає в гольф на території його резиденції у Флориді.
У цей час безпілотник рухається повз камери спостереження, відключені хакером.
Читайте такожЧерез санкції проти Путіна Москва готова розірвати відносини зі СШАОператор дрона направляє приціл на Трампа, а потім відправляє йому текстове повідомлення: "Вбивця Сулеймані та той, хто віддав наказ, заплатять за це".
Поки той читає текст, військовий натискає на кнопку "Пуск".
Відзначається, що двохвилинний кліп "Помста неминуча" став переможцем конкурсу, організованого в пам'ять про генерала Касема Сулеймані.
Вбивство Сулеймані: що відомо
- Глава спецпідрозділу "Аль-Кудс" КВІР генерал Касем Сулеймані був убитий в результаті авіаудару США в столиці Іраку Багдаді в ніч на 3 січня 2020 року. Вашингтон пояснив своє рішення тим, що генерал представляв загрозу для американців.
- Тегеран пообіцяв помститися за вбивство генерала. Іран скоротив свої зобов'язання з ядерної угоди, а парламент країни прийняв законопроект, за яким армія США і Пентагон визнаються терористичними організаціями.
- 8 січня Іран запустив 15 ракет по військових базах США в Іраку. У відповідь на дії Ірану Дональд Трамп оголосив про введення нових санкцій.