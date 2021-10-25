"Зброя не вбиває людей. Алек Болдуін вбиває людей", - свідчить текст на футболках.

Загибель Українки Галини Хатчінс на зйомках фільму в США, може перейти в політичну площину - син 45-го президента США Дональда Трампа використовує цей привід для критики актора Алека Болдуїна.

Про це повідомляє Independent.

Лише через кілька днів після того, як Болдуїн в результаті нещасного випадку застрелив оператора українського походження, на особистому сайті Дональда Трампа-молодшого з'явилися присвячені цьому футболки.

"Зброя не вбиває людей. Алек Болдуїн вбиває людей", - свідчить текст на футболках.

Варто зазначити, що, будучи затятим прихильником Демократичної партії, Алек Болдуін систематично виступав проти політики Дональда Трампом у часи його президентства й республіканців загалом.

Зокрема він неодноразово критикував Національну стрілецьку асоціацію США і вимагав переглянути Другу поправку до Конституції США, що забезпечує право американців носити зброю.

Читайте такожНе Болдуїн: ЗМІ назвали винного у смерті українки на зйомках фільму в СШАКрім того, Болдуїн є виконавцем ролі екс-президента Трампа у гумористичному телешоу Saturday Night Live, яке його висміювало.

Випустивши "антиболдуїнівські" футболки, син Трампа, ймовірно, вирішив помститися за честь батька. Вони були представлені в трьох кольорах (чорному, синьому та хакі) за ціною 28 доларів.

Але певно через деякий час футболки з невідомої причини зняли з продажу - зараз їх не знайти в магазині сайту Дональда Трампа-молодшого.

Нагадаємо, що трагедія трапилася 21 жовтня на знімальному майданчику фільму "Раст" в штаті Нью-Мексико - револьвер, який дав Болдуїну реквізитор, раптово вистрілив. Крім Хатчінс також постраждав режисер Джоел Соуза-чоловік був госпіталізований, але вижив.

Автор: Станіслав Кожемякін