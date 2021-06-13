Голови держав і урядів країн "Великої сімки" (Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) виступили за притягнення до відповідальності винних у збитті літака "Міжнародних авіаліній України".
Про це йдеться у комюніке саміту лідерів G7, які зустрілися на британському курорті Карбіс-Бей у Корнуоллі.
"Ми закликаємо Іран припинити діяльність, пов'язану з балістичними ракетами і розповсюдженням (зброї масового знищення - УНІАН), яка суперечить резолюції Ради безпеки ООН 2231 та іншим відповідним резолюціям, утримуватися від дестабілізаційних дій і відігравати конструктивну роль у зміцненні регіональної стабільності й миру", - наголошується в комюніке.
"Ми підтримуємо зусилля, спрямовані на досягнення відкритості, відповідальності і правосуддя для жертв літака рейсу 752 "Міжнародних авіаліній України", збитого Іраном у січні 2020 року", - заявили лідери G7.
Також вони висловили глибоку стурбованість у зв'язку з постійними порушеннями прав людини і зловживаннями в Ірані.
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Авіакатастрофа МАУ в Ірані: хроніка подій
- 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебувало 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.
- Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
- 19 жовтня в Тегерані заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Після зустрічі Єнін повідомив, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ, незалежно від їх громадянства. Проте 9 грудня Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ.
- 31 грудня 2020 року Іран з п'ятої спроби передав Україні проект технічного звіту про збиття літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" біля Тегерану. Україна мала два місяці, аби внести до звіту зауваження та пропозиції.
- Згодом стало відомо про появу секретних аудіозаписів, які свідчать, що влада Ірану ніколи не розкриє правду про збиття українського літака.
- За даними канадського телеканалу CBC News, уряд Канади і безпекові установи вивчають секретні аудіозаписи, на яких чоловік, якого джерела ідентифікували як главу МЗС Ірану, обговорює ймовірність того, що знищення літака МАУ було навмисним актом.
- Наприкінці лютого 2021 року Україна передала Ірану понад 90 сторінок зауважень до проекту технічного звіту про збиття літака МАУ, та наполягала, аби Іран долучив їх до фінального документа.
- 17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт, у якому причиною збиття літака МАУ названо "помилку" оператора ППО, який побачив у пасажирському лайнері, який щойно злетів із міжнародного аеропорту Тегерана, "ворожу ціль".
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Іран не врахував зауваження України і оприлюднив з маніпуляціями остаточний звіт технічного розслідування про збиття українського літака.
- У квітні стало відомо, що в Ірані десяти чиновникам нібито висунути обвинувачення у справі про катастрофу українського "Боїнга" під Тегераном.
- Як стало відомо сьогодні, 3 червня, Афганістан більше не братиме участі у переговорах з Іраном у рамках діяльності Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 у справі збитого українського літака МАУ.
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